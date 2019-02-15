Nevşehir Baro yönetiminden Rektör Bağlı’ya ziyaret

Nevşehir Barosu Başkanı Avukat Necmi Öncül, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.

Geçtiğimiz aylarda Baro Başkanlığına yeniden seçilen Av. Necmi Öncül, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti. Baro Başkanı Öncül ve yönetimine ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Rektör Bağlı, Başkan Öncül ve yönetimine görevlerinin tekrar hayırlı olması ve başarılı çalışmalar temennisinde bulundu.

Öncül ve yönetimiyle bir süre görüşen Rektör Bağlı, ziyaret sonunda kendilerine plaket takdiminde bulundu.