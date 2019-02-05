Nevşehir Baro yönetimi, Başkan Seçen’i ziyaret etti

Nevşehir Barosu Başkanı Mustafa Necmi Öncül ve beraberindeki heyet Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, sivil toplum teşkilatları ile işbirliği yönünde etkin çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, Nevşehir Belediyesi’nin bu anlamda yürüttüğü çalışmalarla da Türkiye’de de önemli bir örnek oluşturduğunu dile getirdi. Seçen, Mustafa Necmi Öncül başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerinin bundan sonraki çalışmalarında da başarı dileklerinde bulundu.

Nevşehir Barosu Başkanı Mustafa Necmi Öncül’ da ziyarette yaptığı açıklamada, Nevşehir Barosu ile Belediye arasındaki sıkı işbirliğinin bugüne kadar sevindirici bir düzeyde ortaya konulduğunu belirterek, bu yönde de Belediye Başkanı Atilla Seçen’ in önemli çabalarının olduğunu ifade etti ve Başkan Seçen’e teşekkür etti.

Nevşehir Barosu Başkanı Mustafa Necmi Öncül, ziyaretin anısına Belediye Başkanı Seçen’e seramik tabak takdim etti.