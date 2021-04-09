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Nevşehir Bahçeşehir Koleji’nden İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay’ı Ziyaret
Nevşehir Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Kadri Güvenç ve beraberindeki heyet “Polis Haftası” vesilesiyle İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay’ı makamında ziyaret etti.
Nevşehir 09.04.2021, 09:49
Polis haftası vesilesiyle yapılan ziyarette pandemi nedeniyle yaşanan zorlu süreç üzerine sohbet edildi ve bu süreci ülkemizin en yakın zamanda atlatması temennilerinde bulunuldu. Misafirperverliğinden dolayı Mehmet Bey’e teşekkür eder, tüm çalışmalarında başarılar dileriz.