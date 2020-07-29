Son Dakika
Nevşehir Bahçeşehir Koleji, Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürü Özdemir’i Ziyaret Etti
Nevşehir 29.07.2020, 10:50
Nevşehir Bahçeşehir Koleji Ortaokul Müdür Yardımcısı Bekir Altıntaş, Beden Eğitimi Öğretmenleri Volkan Çetinkaya ve Selin Bostancı, Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler.
Ziyaret esnasında Nevşehir’de düzenlenen spor faaliyetlerinden ve sporun gençlerin gelişimi yönündeki öneminden bahsedildi.
Misafirperverliğinden dolayı Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir’e teşekkür ederiz.