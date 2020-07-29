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Nevşehir Bahçeşehir Koleji, Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürü Özdemir’i Ziyaret Etti

Nevşehir 29.07.2020, 10:50
Nevşehir Bahçeşehir Koleji, Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürü Özdemir’i Ziyaret Etti
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Nevşehir Bahçeşehir Koleji Ortaokul Müdür Yardımcısı Bekir Altıntaş, Beden Eğitimi Öğretmenleri Volkan Çetinkaya ve Selin Bostancı, Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler.

Ziyaret esnasında Nevşehir’de düzenlenen spor faaliyetlerinden ve sporun gençlerin gelişimi yönündeki öneminden bahsedildi.

Ziyaret sonrasında Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Bahçeşehir Koleji'nin Nevşehir’e hayırlı olması temennilerini iletti.

Misafirperverliğinden dolayı Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir’e teşekkür ederiz.

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