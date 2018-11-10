Nevşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde veda

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzde İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Tahir Dağaslanı Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi bünyesine ataması yapılması nedeni ile müdürlüğündeki görevinden ayrıldı.

Düzenlenen veda yemeğine İl Müdürü Hüseyin Şener, İl Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz, İl Müdür Yardımcıları Mustafa Fidanoğlu ile Ecevit Özcan ve kurum personeli katıldı.

Veda yemeğinde İl Müdürü Hüseyin Şener, Dağaslanı’na yeni görevinde başarılar diledi ve kurumdaki hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2018, 12:18