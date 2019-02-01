Nevşehir ADSM’de Çocuklar Tedavi Olurken Neşeli Dakikalar Geçiriyor

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde(ADSM) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Sıfır Atık”; israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi atığın geri kazanımının sağlanması ve oluşturulan proje kapsamında, 15 tatil sürecince sıfır atık projesine destek amacı ile Nevşehir ADSM Pedodonti Kliniği bekleme salonlarına gelen çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenmiştir.

Etkinlik kapsamında sıfır atık ile ilgili bilgilendirme slayt ve video gösterimi yapıldı. Çocuklar atıklarla diş logoları üzerine yapıştırmalar yaparak sıra beklerken keyifli vakit geçirdiler hem de sıfır atık bilgisi edindiler. Ayrıca sıfır atık gönüllü elçisi rozeti taktılar.

“Hadi Sen de Sıfır Atık Hareketine Katıl” Nevşehir ADSM