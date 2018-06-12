Nevşehir ADSM Ailesi İftar Yemeğinde Buluştu

Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yöneticileri, Diş Hekimleri, çalışanları ve aileleri her sene geleneksel olarak yapılan İftar yemeğinde buluştu. Topuzlu Han Restorant da gerçekleşen iftar yemeği Ramazan Ayının birlik ve beraberlik ruhu ile samimi bir ortamda yapıldı.

İftar programında konuşan Nevşehir ADSM Başhekimi İlkay Akün “ Çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek birlikte iftar yapmaktan dolayı çok mutluyum, katılımlarından dolayı tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yaklaşmak ta olan "Ramazan Bayramını" da en içten dileklerimle tebrik ediyorum’’ dedi.