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Nevşehir adeta hayalet şehre döndü
NEVŞEHİR’DE KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA NEVŞEHİR VALİLİĞİ TARAFINDAN KAPATILAN YOLLARIN ARDINDAN CADDELER BOŞ KALDI.
Nevşehir 09.04.2020, 14:35
Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir Valiliği tarafından kapatılan yolların ardından caddeler boş kaldı.
Nevşehir’de kapatılan yollarda zaman zaman polis ekipleri kontrollerde bulunurken çarşı merkezinde vatandaşlara mümkün olduğunca sokağa çıkmamaları konusunda da uyarılarda bulunuyor.