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Nevşehir adeta hayalet şehre döndü

NEVŞEHİR’DE KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA NEVŞEHİR VALİLİĞİ TARAFINDAN KAPATILAN YOLLARIN ARDINDAN CADDELER BOŞ KALDI.

Nevşehir 09.04.2020, 14:35
Nevşehir adeta hayalet şehre döndü
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Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir Valiliği tarafından kapatılan yolların ardından caddeler boş kaldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir Valiliği tarafından başta Atatürk Bulvarı olmak üzere, Lale Caddesi, Borsa Kavşağında yol trafiğe kapatıldı. Yolların trafiğe kapatılmasının ardından ise caddelerin boş kalmasıyla birlikte çarşı merkezi adeta hayalet şehre döndü.

Nevşehir’de kapatılan yollarda zaman zaman polis ekipleri kontrollerde bulunurken çarşı merkezinde vatandaşlara mümkün olduğunca sokağa çıkmamaları konusunda da uyarılarda bulunuyor.

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