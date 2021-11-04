Nevşehir Adalet Komisyonu Başkanı Durgun’dan NTB'ye Ziyaret

Nevşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Barış Durgun, Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Nevşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Havalı'nın da eşlik ettiği ziyarette, Nevşehir ekonomisi ve ticari hayatıyla ilgili de bilgi veren Başkan Salaş, kentte kurum ve kuruluşların birlikteliğinin de önemli olduğunu ifade etti.

Nevşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Barış Durgun’u makamında ağırlayan Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

Sohbet şeklinde gerçekleşen ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesi ardından son buldu.