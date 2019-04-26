Nevşehir, 31 Mart Seçimlerinde AK Parti'nin İç Anadolu 1.’si oldu

Nevşehir, en başarılı il sıralamasında AK Parti’nin kazandığı iller arasında % 51.58 oy oranıyla İç Anadolu Bölgesinde yer alan 13 il içinde sıralamada birinci olurken, il bazında 23 seçim bölgesinde; 1 Merkez, 5 İlçe ve 11 Belde Belediye Başkanlığı olmak üzere 17 seçim bölgesini kazanma başarısı gösterdi. Türkiye'nin en genç İl Başkanı olma unvanını taşıyan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, “İç Anadolu’da Cumhur ittifakı yapan İller dahil olduğunda 3, olmadığında 1.’yiz. Teşekkürler Nevşehir Bu Zafer Hepimizin” dedi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, “Rekor bir katılımla başta Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a ve Partimize teveccühte bulanan, her koşulda yanımızda olan Nevşehirli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bu zafer hepimizindir, zaman kucaklaşma zamanıdır” dedi.

Kaynak: Muskarahaber.com

Fatma GEDİK