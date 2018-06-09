‘Nevşehir 24 Haziran’ın cevabını bugün yeniden tarih yazarak verdi’

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel seçimleri öncesi düzenlenen mitinge katılan tüm herkese teşekkür eden AK Parti Nevşehir İl Başkanı Yanar; “Mübarek Ramazan gününde sıcak havaya rağmen şehrimizin dört bir yanından güçlü Meclis, güçlü Hükümet, Güçlü bir Türkiye ve Nevşehir için yeniden iradesini göstermiştir, yaklaşık 30 bin Nevşehirli hemşerimiz bugün yeniden tarih yazmıştır, tüm vatandaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'de ki heyecanı ve coşkuyu görerek Nevşehir'den büyük bir moral ve mutlulukla ayrıldı. Cumhurbaşkanımız İlimizden ayrılırken, bütün Nevşehirli hemşerilerimize selamlarını ve mitinge katılımları için teşekkürlerini iletti" dedi.

Nevşehir'in ilk gün ki gibi büyük bir heyecanla dimdik ayakta olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Yanar; "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla 3,5 yıllık bir hasretin ardından bugün Nevşehir'de gerçekleştirilen mitingimiz, esasen 24 Haziranda şekillenecek tablonun bir özetidir. 15 Temmuz akşamı hain darbe girişiminde Nevşehirli hemşerilerimiz nasıl tek vücut olup sokakları meydanları doldurduysa, 24 Haziranda da tüm hemşerilerimiz tek vücut olacak, birlikten yana kardeşlikten yana tavrını koyacak güçlü Meclis, güçlü Hükümet, Güçlü bir Türkiye ve Nevşehir için iradesini ortaya koyacaktır. Her daim yanımızda olan Nevşehirli hemşerilerimiz ve teşkilatlarımıza güvenlik güçlerimize, valiliğimize ve belediyelerimize, il yöneticilerime, ilçe başkanlarıma ve teşkilatlarına, gençlik ve kadın kolları teşkilatlarımıza ve basınımızın güzide temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2018, 16:31