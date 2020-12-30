Nevşehir “2021 Avrupa Spor Kenti” ilan edildi

Nevşehir Belediyesi’nin Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu’na (ACES Europe) yaptığı adaylık başvurusu sonucunda Nevşehir resmen 2021 Avrupa Spor Kenti ilan edildi.

Nevşehir’in marka değerini yükseltmek ve tanınırlığı artırmak amacıyla Avrupa’da girişimlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi, Merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu’nun düzenlediği organizasyonda “2021 Avrupa Spor Kenti” ilan edildi.

Nevşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda yaptığı başvurusunu değerlendiren federasyon komitesi, Nevşehir’in mevcut spor tesislerini, Nevşehir Belediyesi’nin gerçekleştireceği spor yatırımlarını ve farklı spor dallarındaki faaliyetlerini inceledikten sonra kararını verdi.

Avrupa’nın önde gelen kentlerinin de başvuruda bulunduğu 2021 Avrupa Spor Kenti için unvanı için Nevşehir’i layık gören komite nihai kararı ve tebrik mahiyetindeki mektubunu Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya gönderdi.

Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu Gian Francesco Lupatelli tarafından gönderilen mektupta, “Nevşehir’in 2021 Avrupa Spor Şehri olduğunu açıklamaktan onur duyuyoruz. Ödül için tebrik ediyoruz. Çünkü şehriniz Avrupa başkentleri ve spor şehirleri Federasyonu2nun temel hedeflerine uyum ve sağlığın entegrasyonun, eğitimin, herkes için sporun birer aracı olması açısından gerçekten iyi bir örnektir. Güzel tesisleriniz, programlarınız ve faaliyetleriniz ile örnek teşkil edecek bir spor politikası da geliştirmişsiniz. Bundan böyle şehriniz Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu ailesi arasındaki yerini almıştır. Üye şehir olarak istitlalinize ihtiyacımız vardır ve Yılın Avrupa Spor Şehri şeklinde bir unvan ihdas ettiğimizi ve bu unvan kapsamında 2021 yılında ödül alan en iyi şehrin gelecek yıl Avrupa’da spor alanında referans şehir olarak kabul edileceğini de belirtmek isteriz. İşbirliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz ve sizi gelecek yıl ödül töreninde bizzat görmeyi bekliyoruz.” denildi.

Kararın Nevşehir’e, Kapadokya bölgesine ve Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Rasim Arı, bu unvan ile birlikte dünyanın turizm destinasyonu olan Kapadokya ve Kapadokya bölgesinin başkenti Nevşehir’in spor turizminde Avrupa’nın en önde şehirleri arasında yer alacağını kaydetti.

Kayaşehir ile birlikte şehir merkezinde oluşturulan turizm destinasyonunun, Avrupa Spor Şehri unvanıyla şehre spor turizmi için bir ivme kazandıracağını ifade eden Arı, “Bu şehir sanatın, sporun ve kültürün başkenti olacak demiştik. Yaptığımız başvurular sonuç verdi ve Nevşehir’imiz ’2021 Avrupa Spor Şehri’ oldu. Böylesi onurlu bir unvanı almamıza bizlere destek olan Gençlik Ve Spor Bakanımız Sayın Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve Avrupa Spor Elçimiz kadim dostumuz Yasin Bölükbaşı’na teşekkürlerimizi sunuyoruz. 2021 yılında tüm dünyanın yakından takip edeceği etkinliklerimizde görüşmek üzere.” dedi.