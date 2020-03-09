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Nevşehir 1.Amatör Lig’de normal sezon sona erdi
Nevşehir 1.amatör Ligde Normal Sezon Hafta Sonunda Oynanan Maçlar İle Tamamlandı.
Nevşehir 09.03.2020, 09:48
Nevşehir 1.Amatör Ligde normal sezon hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.
Bu sonuçların ardından A Grubunu Suvermez Kalespor, B Grubunu ise Ürgüpspor lider tamamlarken oynanacak olan play off’a A Grubunda Suvermez Kalespor, Yazıhüyükspor, Derinkuyugücü, Görespor B Grubunda Ürgüpspor, Ortahisar Belediyespor, Nevşehir 1969 Spor, Kapadokya Avanosspor takımları kaldı.