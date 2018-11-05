Nevşehir 1.Amatör Lig’de ikinci hafta maçları oynandı

Nevşehir 1. Amatör Lig’de ikinci hafta karşılaşmaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.1.Amatör Lig’de ikinci hafta müsabakaları 3-4 Kasım tarihlerinde oynandı. Oynanan maçlar sonrasında haftanın en farklı skorunu Nevşehir...

Nevşehir 1.Amatör Lig’de ikinci hafta maçları oynandı
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Nevşehir 1. Amatör Lig’de ikinci hafta karşılaşmaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

1.Amatör Lig’de ikinci hafta müsabakaları 3-4 Kasım tarihlerinde oynandı. Oynanan maçlar sonrasında haftanın en farklı skorunu Nevşehir 1969 Gençlik ve Spor Kulübü, Kavak Gençlikspor karşısında 10-0’lık skor ile alırken haftanın sürprizini ise Çat Gençlikspor’u 1-0 mağlup eden Ortahisar Belediyespor elde etti. 1.Amatör Ligde hafta sonunda oynanan maçlarda, Gülşehir Belediyespor: 3 Telekomspor: 1, Acıgölspor: 5 Görespor: 0, Ortahisar Belediyespor: 1 Çat Gençlikspor: 0, Eğitim Gençlik: 1 Ürgüpspor: 1, Kozaklıspor: 1 Suvermez Kalespor: 5, Derinkuyugücü: 2 Kaymaklı Belediyespor:2, Kapadokya Nevşehirspor:2 Kapadokya Avanospor:0 ve Nevşehir 1969 GSK: 10 Kavak Gençlikspor: 0 sonuçları alındı.
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