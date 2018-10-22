Nevşehir 1.Amatör Lig’de heyecan başlıyor

Nevşehir 1.Amatör Lig’de 2018-2019 futbol sezonu 27-28 Ekim tarihlerinde başlayacak.

İl Futbol tertip komitesi tarafından organize edilen 1.Amatör ligde 2018-2019 futbol sezonu 27 Ekim Cumartesi ve 28 Ekim Pazar günü oynanacak olan maçlar ile başlıyor. A ve B grubunda 17 takımın mücadele edeceği sezon Nisan ayında sona erecek.

1.Amatör Ligde A grubunda, Kozaklıspor, Nevşehir 1969 GSK, Kaymaklı Belediyespor, Kavak Gençlikspor, Suvermez Kalespor, Kapadokya Nevşehirspor, Kapadokya Avanosspor, Derinkuyugücü, B grubunda ise Acıgölspor, Ürgüpspor, Hacıbektaşgücü, Gülşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor, Görespor, Eğitim Gençlikspor ve Çat Gençlikspor takımları şampiyonluk için mücadele edecek. TFF İl temsilcisi ve İl Futbol Tertip Komitesi Başkanı Tolga Karaca yaptığı açıklamada yeni sezonun tüm takımlarımız başta olmak üzere futbolun tüm paydaşlarına başarılar diledi. Karaca, “ Nevşehir 1.Amatör Lig 27 Ekim tarihinde oynanacak olan maçlar ile başlayacak. 28 Ekim Pazar günü devam edecek olan maçlar ile ilk haftayı tamamlama hedefindeyiz. 1.Amatör Lig futbol sezonu ise Nisan ayında sona erecek” diye konuştu.