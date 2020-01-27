Nevşehir 1.Amatör Lig’de 9.hafta maçları oynandı

Nevşehir 1.Amatör Ligde 9.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

1.Amatör Ligde 9.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlanırken maçında B Grubunda Ürgüpspor ile Ortahisar Belediye Göremespor ile oynandı. Ürgüp derbisinde grup birincisi Ortahisar Belediye Göremespor’u 2-0 mağlup eden grup ikincisi Ürgüpspor maçı 2-0 kazanmasını bildi.

1.Amatör Ligde oynanan maçlarda, Kozaklıspor: 4 Telekomspor:1, Ürgüpspor: 2 Ortahisar Belediye Göremespor: 0, Eğitim Gençlikspor: 2 Kapadokya Avanosspor: 2, Derinkuyugücü: 3 Yazıhüyükspor: 3, Kavak Gençlikspor: 1 Kaymaklı Belediyespor: 5, Kapadokya Nevşehirspor: 2 Görespor:1 sonuçları alındı. Bu sonuçların ardından A Grubunda 19 puan ile Suvermez Kalespor, B Grubunda ise 22 puan ve averaj ile Ortahisar Belediye Göremespor liderliğini sürdürdü.