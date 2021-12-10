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Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta heyecanı başlıyor
Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta müsabakaları 11 ve 12 Aralık tarihlerinden oynanacak.
Nevşehir 10.12.2021, 16:13
Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta heyecanı yarın oynanacak olan 4 karşılaşma ile başlayacak. C Grubunda lider Kozaklıspor haftayı dinlenerek geçirecekken takipçisi Gülşehir Belediyespor ise İl Özel İdarespor ile karşılaşacak.
Haftanın maçları şu şekilde;
11 Aralık Cumartesi
13.30: Yazıhüyükspor-Maksan Otomotiv
13.30: İl Özel İdarespor-Gülşehir Belediyespor
13.30: Hisarspor-Sulusaray Gençlik ve spor
13.30: Hacıbektaşgücü-Telekomspor
12 Aralık Pazar
13.30: Derinkuygücü-Kapadokya Nevşehirspor
13.30: Kaymaklı Belediyespor-Nevşehir 1969 GSK
13.30: Avanospor-Karpaınarspor
13.30: Görespor-Çalışspor
13.30: Anadolu Gençlikspor-Ortahisar Belediyespor