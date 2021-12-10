Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta heyecanı başlıyor

Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta heyecanı yarın oynanacak olan 4 karşılaşma ile başlayacak. C Grubunda lider Kozaklıspor haftayı dinlenerek geçirecekken takipçisi Gülşehir Belediyespor ise İl Özel İdarespor ile karşılaşacak.

Haftanın maçları şu şekilde;

11 Aralık Cumartesi

13.30: Yazıhüyükspor-Maksan Otomotiv

13.30: İl Özel İdarespor-Gülşehir Belediyespor

13.30: Hisarspor-Sulusaray Gençlik ve spor

13.30: Hacıbektaşgücü-Telekomspor

12 Aralık Pazar

13.30: Derinkuygücü-Kapadokya Nevşehirspor

13.30: Kaymaklı Belediyespor-Nevşehir 1969 GSK

13.30: Avanospor-Karpaınarspor

13.30: Görespor-Çalışspor

13.30: Anadolu Gençlikspor-Ortahisar Belediyespor