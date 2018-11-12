Nevşehir 1.Amatör Lig’de 3.hafta karşılaşmaları oynandı

Nevşehir 1.Amatör Lig’de 3.hafta karşılaşmaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.Nevşehir 1.Amatör Lig’de 3.hafta karşılaşmaları 10-11 Kasım tarihlerinde oynanan maçlar ile tamamlandı. Haftanın maçında Suvermez Kalespor...

Nevşehir 1.Amatör Lig’de 3.hafta karşılaşmaları oynandı
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Nevşehir 1.Amatör Lig’de 3.hafta karşılaşmaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

Nevşehir 1.Amatör Lig’de 3.hafta karşılaşmaları 10-11 Kasım tarihlerinde oynanan maçlar ile tamamlandı. Haftanın maçında Suvermez Kalespor ile Nevşehir 1969 Spor 0-0 berabere kalırken Çat Gençlikspor ligde ki düşüşüne bu hafta da Gülşehir Belediyespor’a 3-0 mağlup olarak devam etti. 1.Amatör Lig’de hafta sonunda oynanan maçlar sonrasında, Telekomspor: 1 Eğitim Gençlikspor: 1, Ürgüpspor: 0 Acıgölspor: 3, Çat Gençlikspor: 0 Gülşehir Belediyespor: 3, Ortahisar Belediyespor: 7 Görespor: 1, Suvermez Kalespor: 0 Nevşehir 1969 Spor: 0, Kapadokya Avanospor: 2 Derinkuyugücü: 1, Kavak Gençlikspor: 4 Kaymaklı Belediyespor: 4, Kapadokya Nevşehirspor: 4 Kozaklıspor: 0 sonuçları alındı.

Bu sonuçların ardından A Grubunda Kapadokya Nevşehirspor, B Grubunda ise Acıgölspor 3.haftayı lider kapattı.
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