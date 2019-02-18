Nevşehir 1.Amatör Ligde 11.hafta maçları oynandı

Nevşehir 1.Amatör Ligde 11.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

1.Amatör Ligde 11.hafta maçları Cumartesi ve Pazar günü oynanan maçlar ile tamamlanırken sporseverler tam 39 gol izledi. Haftanın en farklı skorunu Suvermez Kalespor rakibi Kaymaklı Belediyespor’u 7-0’lık sonuçla elde ederken A grubunda Suvermez Kalespor, B grubunda ise Gülşehir Belediyespor liderliklerini sürdürdü. 1.Amatör Ligde oynanan maçlarda Kapadokya Avanosspor: 2 Kozaklıspor: 2, Kapadokya Nevşehirspor: 1 Nevşehir 1969 SK: 2, Suvermez Kalespor: 7 Kaymaklı Belediyespor: 0, Kavak Gençlikspor: 0 Derinkuyugücü: 4, Ürgüpspor: 2 Görespor:2, Ortahisar Belediyespor: 1 Gülşehir Belediyespor:5, Çat Gençlikspor: 2 Eğitim Gençlikspor: 5, Telekomspor: 1 Acıgölspor:3 sonuçları alındı.