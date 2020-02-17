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Nevşehir 1.Amatör Lig’de 10.hafta maçlar oynandı
Nevşehir 1.amatör Ligde 2 Haftalık Ertelemenin Ardından 10.hafta Müsabakaları Oynandı.
Nevşehir 17.02.2020, 09:22 17.02.2020, 11:48
Nevşehir 1.Amatör Ligde 2 haftalık ertelemenin ardından 10.hafta müsabakaları oynandı.
1.Amatör Ligde oynanan maçlar sonrasında Yazıhüyükspor: 3 Kapadokya Nevşehirspor:0, Görespor: 8 Kavak Gençlikspor: 2, Kaymaklı Belediyespor: 1 Suvermez Kalespor: 5, Ortahisar Belediyespor: 5 Eğitim Gençlikspor: 1, Nevşehir 1969 Spor: 3 Kapadokya Avanosspor:1, Telekomspor: 0 Ürügpspor:12 sonuçları alındı.
Bu sonuçların ardından A Grubunda 22 puan ile Suvermez Kalespor, B grubunda ise 25 puan ve averajla Ürgüpspor liderliğini sürdürdü.