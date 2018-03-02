Nevşehir 1. Amatör Ligde son hafta heyecanı yaşanacak

Nevşehir 1.Amatör Ligde hafta sonunda son oynanacak olan müsabakaların heyecanı yaşanacak.1. Amatör Ligde 18.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanacak maçlar ile tamamlanırken ligden düşen takımlar da belli olacak. 1. Amatör Ligde hafta sonunda,...