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Nevşehir 1. Amatör Ligde son hafta heyecanı yaşanacak

Nevşehir 1.Amatör Ligde hafta sonunda son oynanacak olan müsabakaların heyecanı yaşanacak.1. Amatör Ligde 18.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanacak maçlar ile tamamlanırken ligden düşen takımlar da belli olacak. 1. Amatör Ligde hafta sonunda,...

02 Mart 2018 Cuma 15:42
Nevşehir 1. Amatör Ligde son hafta heyecanı yaşanacak
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Nevşehir 1.Amatör Ligde hafta sonunda son oynanacak olan müsabakaların heyecanı yaşanacak.

1. Amatör Ligde 18.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanacak maçlar ile tamamlanırken ligden düşen takımlar da belli olacak. 1. Amatör Ligde hafta sonunda, Kapadokya Göremespor-Telekomspor, Eğitim Gençlikspor-Gülşehir Belediyespor, Suvermez Kalespor-Görespor, Maksan Otomotivspor-Nevşehir 1969, Kapadokya Avanosspor-Kapadokya Nevşehirspor, Çat Gençlikspor-Kaymaklı Belediyespor, Derinkuyugücü-Kavak Gençlikspor, NEHÜ-Acıgölspor takımları karşılaşacak.
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