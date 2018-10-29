Nevşehir 1. Amatör Lig’de ilk hafta maçları tamamlandı

Nevşehir 1.Amatör Lig^’de 2018-2019 futbol sezonu hafta sonunda oynanan müsabakalar ile başladı.

Nevşehir 1.Amatör Lig de A ve B grubundan oynanan maçlar ile 2018-2019 futbol sezonu başladı. Futbol severler ligin ilk haftasında 42 gol izlerken haftanın en farklı skorunu ise Suvermez Kalespor 7-0’lık galibiyet ile Kapadokya Avanosspor karşısında elde etti.

1. Amatör Lig’de hafta sonu oynanan maçlarda, Çat Gençlikspor: 3 Görespor:2, Telekomspor:1 Ortahisar Belediyespor:2, Gülşehir Belediyespor: 4 Ürgüpspor:0, Acıgölspor:3 Eğitim Gençlikspor:2, Suvermez Kalespor: 7 Kapadokya Avanosspor:0, Kaymaklı Belediyespor: 1 Nevşehir 1959 Spor:5, Kavak Gençlikspor:2 Kozaklıspor:5, Kapadokya Nevşehirspor: 4 Derinkuyugücü:1 sonuçları alındı.