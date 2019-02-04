Nevşehir 1. Amatör Lig’de 9.hafta maçları tamamlandı

Nevşehir 1.Amatör Ligde 9.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

Nevşehir 1.Amatör Ligde 9.hafta maçları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlanırken futbol severler tam 40 gol izledi. Haftanın en farklı skorunu Ürgüpspor 6-1’lik galibiyet ile elde ederken Çat Gençlikspor ise hükmen mağlup sayıldı. 1.Amatör Ligde oynanan maçlarda, Suvermez Kalespor: 6 Kozaklı Gençlikspor: 2, Kavak Gençlikspor: 1 Nevşedhir 1969 SK: 3, Kapadokya Nevşehirspor: 3 Kapadokya Avanosspor:3, Kaymaklı Belediyespor: 1 Derinkuyugücü: 4, Telekomspor: 2 Gülşehir Belediyespor:5, Ürgüpspor: 6 Eğitim Gençlikspor:1, Çat Gençlikspor: 0 Ortahisar Belediyespor: 3 (hükmen), Acıgölspor:1 Görespor:2 sonuçları alındı.

Bu sonuçların ardından A grubunda 22 puan ve averaj ile Kapadokya Nevşehirspor, B grubunda ise 25 puan ile Gülşehir Belediyespor haftayı lider kapattı.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2019, 12:42