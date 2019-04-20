Nevşehir 1. Amatör Lig şampiyonu Suvermez Kalespor oldu

Nevşehir 1.Amatör Ligde bugün oynanan final maçının ardından Gülşehir Belediyespor’u 2-1 mağlup eden Suvermez Kalespor Nevşehir şampiyonu oldu.

Nev.ehir 1.Amatör Lig final maçında Suvermez Kalespor ile Gülşehir Belediyespor, 3nolu çim futbol sahasında karşılaştı. Karşılaşmanın 32.dakikasında Gülşehir Belediyespor maçta 1-0 öne geçerken maçta ilk yarıda bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında rakibine göre daha istekli bir oyun sergileyen Suvermez Kalespor 84.dakikada Gökhan’ın kaydettiği gol ile maçta durumu 1-1’e getirmeyi başardı. Maçın 90 dakikasının da eşitlikle sona ermesinin ardından maç uzatmalara gitti. İlk uzatma yarısında her iki takımda temkinli bir oyun sergilerken maçın ikinci uzatmasında Suvermez Kalespor 118. dakikada Ali Emre’nin kaydettiği gol ile maçta 2-1 öne geçerken maçta bu skorla sona erdi.

Final maçını 2-1 kazanan Suvermez Kalespor’un şampiyonluk kupasını ise AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, ASKF Başkanı Mustafa Avcı ve Futbol İl Temsilcisi Tolga Karaca verdi.

Nevşehir 1.Amatör Ligde oynanan final müsabakasını AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, ASKF Başkanı Mustafa Avcı, Futbol İl temsilcisi Tolga Karaca ve yaklaşık 300 kişi izledi.