Nevruz Bayramı Üniversitede Coşku İçerisinde Kutlandı

Üniversitenin Türk Dünyası Kültür Topluluğu, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü işbirliğinde düzenlenen etkinliğin açılışı Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonunda yapıldı. Açılışa; Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, Genel Sekreter ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Abdulkadir Uzunöz, il protokol mensupları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, üniversitemiz akademik ve idari personeli, öğrenciler ile davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından etkinliğin açılış konuşmasını Türk dünyası Kültür Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Neşe Harbalioğlu yaptı. Harbalioglu, “Milletleri meydana getiren temel unsurlardan biri de kültür dediğimiz değerlerdir. Dil, örf ve adetler, inançlar, sanat ve edebiyat bir toplumun geçmiş yüzyıllardan beri akıp gelen değerleridir. Bayramlar ve kutlamalar maddi hayatımızın manevi hayatla kesiştiği en önemli noktalardan biridir. Nevruz, baharın gelişi, tabiatın yenilenmesi ve canlanmasıyla ilgili olarak kutlanan bir bahar bayramıdır ve yeni gün demektir. Nevruz, bayram, eğlenme, gülme, sevinme günü, dostluk, kardeşlik, iyilik ve mutluluk bayramıdır. Nevruz hepimizin ortak değerlerde birleştiren bir hoşgörü günüdür. Bu vesileyle Nevruz bayramınızı kutluyor, insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.

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Rektör Bağlı: İnşallah Bu Nevruz, Ülkemizin, Milletimizin, Tarihimizin ve Kültürümüzün Yeniden Şahlanışına Vesile Olur

Katılımcıların Nevruz Bayramını kutlayan Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, bu nevruzun tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini temenni etti. Bağlı, “Öncelikle böyle güzel bir günde bir arada bulunmaktan büyük gurur duyduğumu belirtir ve sizleri muhabbetle selamlarım. Ayrıca bu güzel etkinlikleri hazırlayan ve emek veren bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Gerçekten kendileri bizler ve siz değerli katılımcılara gurur verici bir etkinlik sunabilmek için günlerdir hazırlık yaptılar.

Bizde, Anadolu’nun pek çok yerinde Nevruz, yeniden dirilişin, canlanışın müjdecisi ve başlangıcı olarak bilinir ve kutlanır. Bizler çocukken büyüklerimiz bizlere ağaç dalları vererek ‘Gidin şu ağaçları dirildin’ derdi ve bizlerde yeniden canlansın ve yeşillensin diye ağaçların dallarına dokunurduk. İnşallah umuyor ve inanıyorum ki bundan sonra Nevruz, ülkemizin, milletimizin, tarihimizin ve kültürümüzün yeniden şahlanışına vesile olur” diye konuştu.

Türk Ülke Bayraklarıyla Katılımcılar Selamladı

Rektör Bağlı’nın konuşmalarının ardından üniversitede eğitim-öğretim gören Türk Dünyası mensubu öğrencileri, kendi ülkelerinin bayraklarıyla sahneye çıkarak katılımcıları selamladı.

Nevruz Duası ve Manas Destanı

Kırgız öğrenci İslam Erchibayev ‘Nevruz Duası’ etti. Katılımcıların eşlik ettiği dua sonunda Erchibayev, Manas Destanından bir bölüm icra etti.

Etkinlik kapsamında, üniversitenin TÖMER öğrencilerinden İran uyruklu Paniz Kuşkebagi ve gitarıyla ona eşlik eden Hussein Şariati, Azerbeycan uyruklu öğrencilerimizin Azerbaycan Halk Oyununda sergiledikleri başarılı performansları ve daha sonra sahne alan Züleyha Arancak, Oğuzhan Turan, Devrim Aycan, Deniz Öztürk ve Hüseyin Akbaş’tan oluşan müzisyenler katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Nevruz Ateşi ve Örste Demir Dövme

Kültür ve Kongre Merkezinde başlayan kutlama etkinlikleri kapsamında etkinliğin devam edeceği alana geçen Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, katılımcılar ile birlikte Nevruz ateşini yakarak örste demir dövdü. Etkinlik sonunda katılımcılara geleneksel olarak hazırlanan ‘Özbek Pilavı’ ikramında bulunuldu.

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