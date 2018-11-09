Birlik ve beraberlik rüzgarının estiği genel kurulda konuşan NEVBİAD Başkanı Kazım TEKİN, “NEVBİAD her gün büyüyerek ve güçlenerek yoluna devam ediyor“ dedi.



İSTANBUL - Nevşehirli Bürokratlar ve İşadamları Derneği (NEVBİAD) yoluna güçlenerek devam ediyor. Derneğin 2. Olağan Genel Kurulu’nda başkan Kazım TEKİN oy birliğiyle güven tazelerken, yönetim kurulu yeni isimlerle gücüne güç kattı.

Nevşehir’in geleceğine katkıda bulunmak amacıyla 2014 yılında kurulan NEVBİAD’ın 2. Olağan Genel Kurulu, geniş bir katılımla Topkapı Eresin Hotel’ de gerçekleştirildi.

İlk dakikalardan itibaren tüm gün boyunca sıcak ve samimi bir havanın estiği, kardeşlik ve dostluk duygularının öne çıktığı genel kurulda divan başkanlığına Prof. Dr. Fehmi YILMAZ seçildi.

Kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kongrede Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu’nun okunarak müzakere edildi. Yönetim ve denetleme kurullarının ibra edilmesi, hesap bütçesinin görüşülerek onaylanması sonrası yeni yönetim kurulu ile denetim kurulunun asıl ve yedek üyeleri belirlendi.

Birlik ve beraberlik mesajının güçlü bir şekilde verildiği genel kurulda Başkan Kazım TEKİN, oy birliğiyle yeniden NEVBİAD Başkanlığı’na getirilirken, yönetim kurulu ise yeni isimlerle güçlendi.



- TEKİN’den birlik mesajı



Yeniden başkanlığa seçilen Kazım TEKİN, burada yaptığı konuşmada, NEVBİAD’ ın 4. Yılını doldurduğunu ve 2. genel kurulunu yaptığını belirtti. Ayrıca geçen 4 yıllık süre içerisinde NEVBİAD’ın eğitim-öğretime verdiği önem yanında konferans, ziyaretler düzenlediklerini ve Kapadokya Bölgesi’nin tanıtılması açısından aynı amaçla kurulan yabancı derneklerle de işbirliği yaptığını vurguladı.



- Yönetim kurulunda güçlü isimler yer aldı



Genel kurulda oluşturulan NEVBİAD Yönetim Kurulu’nda çok güçlü isimler yer aldı. İsimleri farklı alanlarda sıkça gündeme ve bazıları kamuoyunca yakından tanınan yönetim kurulunda yer alan isimler şu şekilde:



“Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Avukat Prof. Dr. Ersan ŞEN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi YILMAZ, Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı İlker KURUÖZ, Groupama Sigorta eski Genel Müdürü Ramazan ÜLGER, Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah DÖLEK, Limak Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Birol ERGÜVEN, Deva İlaç Sanayisi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mesut ÇETİN, Acerpro Genel Müdürü Fatih ACER, Yıldız Sarayı Müze Müdürü Ali İlker TEPEKÖY, Ermetal Yönetim Kurulu başkanı Yaşar EROĞLU, Eresin Hotelleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat ERESİN, RoyalCert Yönetim Kurulu Başkanı Alphan NAMLI, REM Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar KÖYBAŞI, JMK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Vejni BÜYÜK, Bakırcı Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bayram SAĞLAM, Mühendis Sinan TÜRKKAN ve Otomotoriş Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin ÇEKİRDEKÇİ.” NEVBİAD Denetim Kurulu ise Yeminli Mali Müşavir Bülent YILDIRIM, Gümrük Müşaviri Ali BOZKURT ve Avukat Tolgar ERDOĞMUŞ’ tan oluştu.

