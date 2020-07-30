NEVBİAD Başkanı Tekin ve Yönetim Kurulu Üyeleri Belediye Başkanı Arı’yı Ziyaret Etti

Belediye Başkanı Rasim Arı, NEVBİAD Başkanı Kazım Tekin ve beraberindeki derneğin yönetim kurulu üyesi Nevşehirli bürokrat ve iş insanlarını konuk etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuklarına Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve gerçekleştirilecek olan çeşitli projelerine ilişkin bilgiler veren Arı, konukları ile bir süre istişarelerde bulundu.

Nevşehir Belediyesi olarak son dönemde altyapı ve üstyapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini ve hayata geçirdikleri projelerle adeta şehrin çehresini değiştirdiklerini ifade eden Arı, Nevşehir’de yaşanan değişimin bundan sonra da devam edeceğini ve Nevşehir’i Türkiye’nin örnek kentlerinden biri haline getireceklerini kaydetti.

Nevşehir dışında yaşayan ve kalbi her zaman Nevşehir için atan bürokrat ve iş insanları ile bir araya gelmekten ve onları konuk etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Arı, belediye olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarda onların görüş ve önerilerine de büyük önem verdiklerini vurguladı.

NEVBİAD Başkanı Tekin ise Başkan Arı’yı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Nevşehir’de yaşanan gelişmeleri her zaman büyük bir heyecanla takip ettiklerini ifade eden Tekin, özellikle Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir’in turizme açılmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.