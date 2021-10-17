NEVBİAD Başkanı Tekin, NTB Başkanı Salaş'ı Ziyaret Etti

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Nevşehirli Bürokratlar ve İşadamları Derneği (NEVBİAD) Başkanı Kazım Tekin'i makamında ağırladı.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Nevşehir Ticaret Borsası’nın çalışmaları hakkında bilgiler veren Borsa Başkanı Salaş, ülke ve Nevşehir ekonomisi konuklarında NEVBİAD Başkanı Kazım Tekin ile görüşerek istişarelerde bulundu.

NEVBİAD Başkanı Tekin ise, Nevşehir’de yaşanan gelişmeleri her zaman büyük bir heyecanla takip ettiklerini ifade ederek Başkan Salaş'a çalışmalarında başarılar diledi.

Nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'da ziyarete ilişkin açıklamasında; "Nevşehirli Bürokratlar ve İş Adamları Derneği (NEVBİAD) Başkanı Kazım Tekin'i, bugün borsamızda ağırladık. Şehrimiz ile ilgili ticari konuları ele aldık. İstanbul'da Nevşehir'imizi en güzel şekilde temsil eden NEVBİAD Başkanı Sayın Kazım Tekin ve üyelerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.