NESO İftarında birlik, beraberlik rüzgarı esti

Esnaf sanatkarlar odası Başkanı Mehmet Ergin ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı iftar programına katılan Esnaf Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, “Sandık seçimle beraber gitti. Bundan sonra 24 odamızı birlik başkanlığı olarak kucaklayacağız. İçerisinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtulmak için birlik ve beraberlik içerisinde olmamız şart. Birlik genel kurulumuzda bizi destekleyen, desteklemeyen bütün esnaf odalarımızla birlik içerisinde çalışmamız gerekiyor” açıklamalarında bulundu.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ergin, iftar programına katılan birlik başkanı Pınarbaşı’na teşekkür ederken, oda üyelerinin menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)