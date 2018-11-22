NESİAD’da İş adamları İş İnsanları oldu

Sivil toplum kuruluşlarında cinsiyet eşitliğine dikkati çekmek ve ayrımcı dil kullanılmasının önüne geçmek, Nevşehirli iş kadınlarının da aktif olarak çalışmalarını desteklemek ve beraber çalışmak için ünvanların "iş insanları" olarak değiştirilmesi yönünde bir dönüşümü destekleyen NESİAD, tüzük çalışmalarını tamamladı. Derneğin adı "NESİAD" markası korunarak "Nevşehir Sanayici ve İş İnsanları Derneği" olarak değiştirildi.

Aynı zamanda Yönetim kurulu sayısı 7’den 11 e yükseltilerek, kurullar daha da güçlendirildi. Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşmaktadır;

MUSTAFA ERTAŞ, MEHMET KAHRAMAN, ARİF ÖBEKLİ, MEHMET SAMET KAFALI, ABDULLAH KAHVECİ, MUHAMMED FEYZİ AYGÜN, SELİM DALDİKEN, HAMDİ DİNLER, SELMAN TÜRKDÖNMEZ, FATİH ALTUNTAKAN, YÜKSEL GİZLİGİDER Yönetim kurulu yedek üyeler; DURMUŞ ERTUĞRUL, HURŞİT ŞİMŞEK, MUHAMMET YİĞİT, YILMAZ BURAK ÖZALTIN, FATİH BABAOĞLU, ÖMER ÖZALTIN, HAMDİ TÜFEKÇİ, YASİN İNCE,

TÜRKER GÜNEY, KADİR PINARBAŞI, YAŞAR RAMAZAN KÖYBAŞI Denetim Kurulu Üyeleri RIDVAN BATUHAN ARSLAN, TOLGA KADIOĞLU, TURGAY İNCE Denetim Kurulu Yedek Üyeler CEM KÜSMEZ, FATİH DOĞAN, VELİ KOPARTAN.