NESİAD Yönetimi Borsa Başkanı Salaş'ı Ziyaret Etti

Nevşehir Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (NESİAD) Başkanı Mustafa Ertaş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) seçimlerinde yeniden seçilen mevcut başkan İbrahim Salaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Nevşehir Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (NESİAD) Başkanı Mustafa Ertaş, Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş’a tekrardan başkan olarak seçilmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Salaş’a görevlerinde başarılar diledi. Başkanı Ertaş daha sonra dernek çalışmaları hakkında Borsa Başkanı Salaş'a bilgi verdi.

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Sala'ta, Nevşehir Sanayiciler ve İş Adamları Derneğinin gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmalarında başarılar diledi.