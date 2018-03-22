NESİAD Yönetimi, Belediye Başkanı Ünver’i Ziyaret Etti

Sanayinin ve ticaretin her geçen gün yeniliklere açık bir şekilde geliştiği günümüzde, Nevşehir’deki sanayici ve yatırımcılarla birlik ve beraberlik içerisinde şehrin dinamik güçlerini etkin ve verimli bir şekilde ortaya koymayı amaçladıklarını ifade eden NESİAD Başkanı Mustafa Ertaş,genç arkadaşlardan oluşan bir yönetim ile bu yönde çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Ertaş, bu kapsamda eğitim ve seminer çalışmalarına ağırlık verdiklerini dile getirerek şöyle konuştu : “ Şehrimizde istihdamın geliştirilmesi anlamında yatırımcı kuruluşlarımız ciddi bir önem taşımaktadır. İşletmelerimizin çağın gerektirdiği bilgi birikimine sahip olmaları için eğitimlere başladık. NESİAD olarak bir bilim insanımızı da derneğimize danışman olarak görevlendirdik. Yatırım ruhu taşıyan sanayi ve yatırımcılarımızı temel bazı konularda bilgilendirici eğitimlerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek. Amacımız şehrimizin istihdamına önemli bir katkı sağlayabilmek.” dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, genç bir yönetim kadrosu ile şehrin sanayisinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapan NESİAD yöneticilerine başarılar diledi.

Ünver, sivil toplum örgütlerinin Nevşehir’de gelişmesi adına bir çok projeye imza attıklarını dile getirerek, sanayici ve iş adamlarının birlik ve beraberlik temelli oluşturdukları bu oluşumun şehrin ekonomik hayattaki etkinliğini artıracağını, bunun da istihdamın gelişmesi adına önemli bir süreç ortaya koyacağını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2018, 13:39