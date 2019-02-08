Nesiad Üyeleri Ürgüp Gümrükten İlk İhracatını Yaptı

NESİAD’ın girişimleri sonucunda Ürgüp Gümrük Müdürlüğünün açmış olduğu GTİP koduna göre Nevşehir Organize Sanayide ilk ihracat işlemi yapıldı.

Ürgüp Gümrük Müdürü Veli Arslan ve Gümrük memurları ve Nesiad Başkanı Mustafa ERTAŞ ve Yönetim kurulu üyeleri ile Nevsaç firması gezildi. Arif ÖBEKLİ, yapmış oldukları üretim ve ihracatlar hakkında bilgiler verdikten sonra, ihracat için hazır olan üç araç mühürlendi ve evrakları hazırlanarak sorunsuz bir şekilde teslim ülkesine ulaşmak için yola çıktı.

Konu hakkında açıklama yapan NESİAD Başkanı ERTAŞ “ Nevşehir Organize sanayide, Ürgüp Gümrük Müdürlüğünü kullanarak yapmış olduğumuz ilk ihracatımızın firmalarımıza ve şehrimize hayırlı olmasını dilerim, Nevşehirli iş insanları iç pazardan sonra dış pazara da açılmak ve pazarlarını geliştirmek için emek harcamaktadırlar. Yanımızda duran bir gümrük müdürlüğü var iken Aksaray, Kayseri ve Konya illerinde gümrükleme işlemleri yapmak hem zaman açısından hem de maliyet açısından kayıplar oluşturmaktaydı. Bunların önüne geçebilmek ve Ürgüp Gümrük Müdürümüz Veli Bey’in destekleriyle bugün burada bu işlemi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Tekrar dan emeği geçen herkese çok teşekkür eder, şehrimize hayırlı olmasını dilerim.” Dedi.