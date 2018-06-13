NESİAD Bayram Tebriği

Nevşehir Sanayici ve İş Adamları Derneği (NESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa ERTAŞ Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda şunları söyledi;

Ortak değerlerimizin, hoşgörümüzün, birlik ve beraberliğimizin, anlayışımızın ve bağışlama duygularımızın daha da ön plana çıktığı, Güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği bayram günlerinde Nevşehirli hemşerilerimizin ve tüm islam aleminin Ramazan bayramını kutlar sevgi ve saygılarımı sunarım.