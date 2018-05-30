NESİAD Başkanı Mustafa Ertaş'tan Tebrik Mesajı

İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan 2017 yılı Türkiye’nin en büyük ilk 500 firması arasında yer alan derneğimiz NESİAD’ın Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Sayın Arif Öbekli Bey’in aile firması NEVSAC A.Ş. 411. Sırada yer almıştır.

NESİAD Başkanı Mustafa ERTAŞ “ Ülkemiz, Derneğimiz ve İlimiz için gösterdiği özverili çalışmalarının neticesini almış olduğunu görmekten onur duydum. Şahsında şirketini ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” Dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2018, 15:56