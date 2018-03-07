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NESİAD Başkanı Ertaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladı

Başkan Ertaş mesajında; “8 Mart, varlıklarıyla fedakarlığı, kahramanlığı ve duyarlılığı temsil eden, sonsuz sevgiye merhamet timsali kadınlarımızın gurur günüdür.

07 Mart 2018 Çarşamba 16:07
NESİAD Başkanı Ertaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladı
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Başkan Ertaş mesajında; “8 Mart, varlıklarıyla fedakarlığı, kahramanlığı ve duyarlılığı temsil eden, sonsuz sevgiye merhamet timsali kadınlarımızın gurur günüdür. Ailesi, ülkesi ve milleti için yaptığı fedakarlıklarla, sosyal ve ekonomik alanda önemli roller üstlenen, toplumumuzun yapısını güçlendirip şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru, daima özverinin, asaletin, sevginin kaynağı olan kadınlarımız; her türlü takdiri hak etmektedirler.

Günümüzde de Türk kadını eğitimden bilime, spora, sanattan ekonomiye, siyasetten kamu yönetimine, millet ve devlet yapımızın odağında başarı ile yerini alarak, birçok alanda uluslararası başarılara imza atmaktadırlar.

İlimizde de, kadınların gerek kamuda, gerek özel sektörde, gerekse kendi imkanları ve emekleriyle çalışarak üretime katılmaları memnuniyet vericidir. Yürekleri sevgi dolu ülkemizdeki bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü´nü kutlar, sağlıklı, başarılı ve huzurlu günler dilerim” dedi.

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