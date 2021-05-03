‘Neşet Ertaş Türküleri Konseri’ Bu Akşam Saat 21.00’da Tvnev’de

Tam kapanma döneminde Nevşehirliler için birbirinden güzel programlar hazırlayan tvnev, Pazar akşamı canlı olarak yayınlanan Irmak Arıcı konserinin ardından Neşet Ertaş Türküleri Konseri ile karşınızda olacak.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Müzik Topluluğu üyesi müzik eğitmenleri tarafından gerçekleştirilecek konserde adını sanat tarihine ve milyonlarca insanın gönlüne kazıyan Neşet Ertaş bir kez daha anılacak.

Müzik eğitmenleri Ersin Tunç, Bayram Taşkıran, Burak Vural, Emre Tunç, İlhan Kılıçtaş ve İsmail Zedelenmez’in sahne alacağı konserde Ertaş’ın Gönül Dağı, Yalan Dünya, Yâre Giden, Zahidem ve Bahçe Duvarından Aştım gibi birçok unutulmaz eseri seslendirilecek.

Saat 21.00’da başlayacak olan konser programı tvnev’in Facebook, YouTube gibi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak