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‘Neşet Ertaş Türküleri Konseri’ Bu Akşam Saat 21.00’da Tvnev’de
Nevşehir Belediyesi müzik eğitmenleri bu akşam tvnev ekranlarında ‘Bozkırın Tezenesi’ olarak bilinen ünlü halk ozanı Neşet Ertaş’ın unutulmaz eserlerini seslendirecek. Konser programı saat 21.00’dan itibaren tvnev’in sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.
Nevşehir 03.05.2021, 19:14
Tam kapanma döneminde Nevşehirliler için birbirinden güzel programlar hazırlayan tvnev, Pazar akşamı canlı olarak yayınlanan Irmak Arıcı konserinin ardından Neşet Ertaş Türküleri Konseri ile karşınızda olacak.
Müzik eğitmenleri Ersin Tunç, Bayram Taşkıran, Burak Vural, Emre Tunç, İlhan Kılıçtaş ve İsmail Zedelenmez’in sahne alacağı konserde Ertaş’ın Gönül Dağı, Yalan Dünya, Yâre Giden, Zahidem ve Bahçe Duvarından Aştım gibi birçok unutulmaz eseri seslendirilecek.
Saat 21.00’da başlayacak olan konser programı tvnev’in Facebook, YouTube gibi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak