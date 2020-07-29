Nejdet Ersan Parkı’nda Son Rötuşlar

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Yeni Mahalle İstiklal Caddesi’nde 6 bin metre karelik bir alan üzerine kurulu bulunan Nejdet Ersan Parkı’nda başlatılan yenileme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Bir süre önce ilk etabı tamamlanan parkın ikinci etabında banklardan yürüyüş parkurlarına, oturma alanlarından süs havuzu, şelale ve kamelyalar yapan belediye ekipleri süs bitkisi ve çiçek dikimlerini sürdürüyor.

28 Temmuz Çarşamba günü akşam düzenlenecek olan törenle yeniden vatandaşların hizmetine açılacak olan park içerisine 100 adet çınar, ıhlamur ve teşbih ağacı ile birlikte 100 bin adet çeşitli türde süs bitkisi ve çiçeği diken belediye ekipleri artık son rötuşları gerçekleştiriyor.

Park içerisindeki son hazırlıkları denetleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin ilgili birim müdürlerinden bilgiler aldı.

Arı, kent mobilyaları, yeşil alanları ve yürüyüş yolları ile şehir merkezinde vatandaşların aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri ferah ve nezih bir ortama kavuşan ve Nevşehir’in eski belediye başkanlarından Nejdet Ersan’ın ismini taşıyan parkın yeşil dokusu ve değişen çehresi ile Nevşehir’in en güzel parklarından biri haline geldiğini söyledi.