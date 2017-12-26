NEHÜ bünyesinde 7 araştırma ve uygulama merkezi var

Her ne kadar il merkezinin dışında bulunması nedeniyle ilimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine istenildiği oranda katkı sağlayamayan Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi bünyesinde açılan araştırma ve uygulama merkezlerinin son yıllarda ortaya koydukları bilimsel çalışmalarda dikkat çekici bir hal almış durumda.

Kadın çalışmalarından tutunda, bölgenin en önemli el sanatları ürünü olan çanak çömlekçilik ve seramik, Türkçe ve yabancı dil eğitimi, bilim ve teknoloji alanlarında oluşturulan araştırma ve uygulama merkezlerinin önümüzdeki yıllarda gösterecekleri performans Üniversitemizin bilimsel alanda da Ülkenin önde gelen Üniversitelerinden biri olmasının da sürükleyici gücü olacak.

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi bünyesinde şu uygulama ve araştırma merkezleri yer alıyor.

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM)

Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM)

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVSEM)

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NUZEM)

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi(BTUAM)

Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi(ASEM)

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVTÖMER)