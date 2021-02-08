Nefes Kesen Maç Nevşehir’in

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubunun 14. haftasında Nevşehir Belediyespor ve TED Ankara Kolejliler kadın voleybol takımları Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve belediye başkan yardımcılarının da izlediği müsabakanın ilk setini kırmızı beyazlı ekip 16-25 kaybetti.

İkinci setten itibaren maça ağırlığını koyan temsilcimiz bu seti 25-20 kazanarak beraberliği yakaladı. Üçüncü seti şansız bir şekilde 18-25 geride kapatan kırmızı beyazlı ekip dördüncü seti 25-19 kazanarak maçı uzatmaya taşıdı.

Nefes kesen 5. sette baştan sona üstün oynayan Nevşehir Belediyespor bu seti de 15-10 önde kapatarak maçı 3-2 kazandı.

Nevşehir Belediyespor bu sonuçla 14 haftası geride kalan ligin ikinci devresindeki ilk galibiyeti alarak Sultanlar Ligi iddiasını sürdürdü.

Maç sonu kırmızı beyazlı oyuncuları ve teknik heyeti tebrik eden Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, takımla birlikte galibiyet fotoğrafı çektirdi.