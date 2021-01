Neden pazarlarımızı tercih edelim ?

Vatandaşın pazarcı esnafına kazandırdığı her kuruşun yine kendisine alış veriş olarak döndüğüne dikkat çeken Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, "Bu kadar çok çeşidi ve tercihi hiç bir markette bulamazsın. Bu kadar taze ürünü markette bulamazsın. Sadece esnafla ürün üzerinde pazarlık edebilirsin, iskontoyu alabilir, paran eksik olursa dahi beğendiğin ürünü mutlaka alırsın. Çünkü malın sahibi başında size her türlü özveride bulunabilir. Alışveriş yaptığınız esnaf sizin ya semtinizde ya da mahallenizde ikametgahı bulunmaktadır. Esnafa kazandırdığınız her kuruş yine sizlere alış veriş olarak dönmekte, yine siz yani bizler kazanmaktayız. Tekelleşme azalmakta, istihdam yaratılmakta, işsizliğin en büyük önüne geçen iş alanları yaratılmakta. Pazarcı esnafımıza yeri geliyor her türlü derdinizi anlatmakta, çok özel sırlarınızı yeri geldiği zaman çözüm bulmaktasınız. Tüm bunlar ve daha birçok sebeplerden dolayı alış verişlerinizi pazarlarımızdan yapın. Hatalı gördüğünüz esnafımızı en yakın zabıta ve oda yetkililerine bildirin. Dürüst ve size en üst düzeyde hizmet veren esnaflarımıza da teşekkürü ihmal etmeyin. Şimdiden pazardan yapacağınız alış verişleriniz için sizlere teşekkür ederiz" diye konuştu.