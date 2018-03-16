Necla Nazır’ın sohbetine bayanların ilgisi bir hayli yoğundu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Platformu Kulübü tarafından, Semerkand Buhara İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin katkısı ile düzenlenen söyleşi gününde ünlü sanatçı Necla Nazır, Nevşehir’de bayanlarla bir araya geldi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonunda düzenlenen muhabbet gününde Necla Nazır, Nevşehirli hanımlarla bulaşarak, onlara yaşadıkları ile ilgili olarak özel bir sohbette bulundu.

Kuranı Kerim tilaveti ve ilahilerinde okunduğu gecede günün anısına katılımcılara Semerkand dergisi ve kitapları da hediye edildi. Necla Nazır, İslami kıyafeti, dini konulara vakıf oluşunun yanında mütevazı kişiliği ile de katılımcıların büyük beğenisini topladı.