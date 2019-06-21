'Ne olursa olsun kazanacağımızı düşünüyorum'

AK Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar, “Nevşehir teşkilatları olarak biz, Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla birlikte İstanbul’a bir çıkarma yaptık. Güzel bir çalışma yaptık. Orada 33 Nevşehirliler derneklerimiz var. Onlara ilçelerinin, kasabalarının ve köylerinin orada önemli temsilcileri. Kahvaltılı toplantılarda bir araya geldik. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve teşkilatlarımızla birlikte neden İstanbul’da bulunduğumuzu, bu süreçte neler yapmamız gerektiğine dair istişarelerde bulunduk. Orada gerek partimize, gerek Sayın Cumhurbaşkanımıza, gerekse adayımız Sayın Binali Yıldırım’a büyük bir teveccühün olduğunu bizzat gördük. Buda bizleri mutlu etti. Malum İstanbul’da yaşayan 92 bin dolayında hemşehrimiz var. Onlara ulaşabilmemiz bu dernekler sayesinde mümkün olacaktı. Adres adres çalışarak, bire bir dokunuşlarla bu mücadelemizi verdik. 21 ayrı gruba bölünerek bu çalışmayı yaptık. Her grubun başına da bir belediye başkanımız ve ilçe başkanımızı vererek bu çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Çalışmalarımızın sonunda her grup raporlarını hazırladılar. Ne tür talepler aldıklarını da bizlere aktardılar. Bu talepleri partimizin genel merkezine, İstanbul il başkanlığımıza da ilettik. Hemşehrilerimiz bu çalışmayla ilgili bizlere memnuniyetlerini dile getirdiler. Bu da haliyle bizleri mutlu etti. Bu sürecin bizlere önemli bir faydası da oldu. Orada yaşayan hemşehrilerimizle ve derneklerimizle teşkilatlarımız, Milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız bir araya geldiler. Geçmişte şehrimize, bizlere küs, dargın olanlar da var ise bu süreçte bu kırgınlıkların da samimiyetle giderildiğini gördük. Verimli bir çalışmaydı. Biz üzerimize düşeni yaptık. Şu anda İstanbul’da ikamet eden ancak Nevşehir’de bulunanların İstanbul’a ulaşımlarının sağlanması konusunda çalışmalarımız sürüyor. Şu an 650 kişiye ulaştık. Özel araçlarıyla gidecek olanlar da vardır tabiki. Pazar günü sandıkların açılmasıyla birlikte İnşallah güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Bir daha oy hırsızlıkların yapılmadığı, bir daha usulsüzlüklerin yaşanmadığı bir seçim olmasını diliyorum. Sonuçta kazanan demokrasimiz olacaktır. Ne olursa olsun kazanacağımızı düşünüyorum. Bu noktada Nevşehir teşkilatlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Binali Yıldırım başkanımıza bir nebze de olsa destek olmaya gayret ettik” ifadelerinde bulundu.
'Ne olursa olsun kazanacağımızı düşünüyorum'
AK Parti İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, seçime saatler kala İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimi sürecini değerlendirdi.
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