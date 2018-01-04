banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Ne olacak bu Nevşehir’in trafiği?

Yıllar öncesinden ileri bir görüş sergilenemeyerek il merkezinde oluşturulan karayolu ağı ne yazık ki 2018 yılında da sık sık kendisinden bahsettirecek.

04 Ocak 2018 Perşembe 13:27
Ne olacak bu Nevşehir’in trafiği?
banner230

Zaman içerisinde yerel yönetimin çeşitli yöntemler deneyip rahatlatmak istediği il merkezindeki trafik karmaşası 2018 yılında da il merkezinin çözüm bekleyen en önemli sorunlarından biri olmayı sürdürecek. 
Verilere göre her üç kişiden 1’inin araç sahibi olduğu 100 bin nüfuslu Nevşehir il merkezinde özellikle kırmızı ışıklarda biriken araç sayısının her geçen yıl gözle görülür bir şekilde artışı karşısında ilin trafiğinden sorumlu yetkilileri yeni önlemler almaya da iteceği kaçınılmaz bir gerçek. 
İl merkezinde uygulanmaya başlanan kentsel dönüşüm çalışmalarının yakın bir zamanda tamamlanamayacağı da göz önünde bulundurulduğunda, yeni bir ana yolun da açılamayacağı gözlemlendiğinde il içi trafik sorununun daha uzun süre gündemde kalmaya devam edeceği de şüphesiz.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim