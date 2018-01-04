Ne olacak bu Nevşehir’in trafiği?

Zaman içerisinde yerel yönetimin çeşitli yöntemler deneyip rahatlatmak istediği il merkezindeki trafik karmaşası 2018 yılında da il merkezinin çözüm bekleyen en önemli sorunlarından biri olmayı sürdürecek.

Verilere göre her üç kişiden 1’inin araç sahibi olduğu 100 bin nüfuslu Nevşehir il merkezinde özellikle kırmızı ışıklarda biriken araç sayısının her geçen yıl gözle görülür bir şekilde artışı karşısında ilin trafiğinden sorumlu yetkilileri yeni önlemler almaya da iteceği kaçınılmaz bir gerçek.

İl merkezinde uygulanmaya başlanan kentsel dönüşüm çalışmalarının yakın bir zamanda tamamlanamayacağı da göz önünde bulundurulduğunda, yeni bir ana yolun da açılamayacağı gözlemlendiğinde il içi trafik sorununun daha uzun süre gündemde kalmaya devam edeceği de şüphesiz.