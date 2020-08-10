Nar Yolu Sokak’ta çalışmalar sürüyor
NEVŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN NAR YOLU SOKAK’TA GERÇEKLEŞTİRİLEN ALTYAPI ÇALIŞMALARI İLE BİRLİKTE BU BÖLGEDE UZUN YILLARDIR KULLANILAN İÇME SUYU HATTI YENİLENEREK İLK KEZ YAĞMUR SUYU HATTI OLUŞTURULUYOR.
Nevşehir Belediyesi tarafından Nar Yolu Sokak’ta gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ile birlikte bu bölgede uzun yıllardır kullanılan içme suyu hattı yenilenerek ilk kez yağmur suyu hattı oluşturuluyor.
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Nar Yolu Sokak’ta başlatılan altyapı çalışmaları devam ediyor. Bölgenin alt yapısını baştan aşağı değiştirecek proje ile Nar Yolu Sokak ilk defa yağmur suyu hatları ile tanışacak. Bu kapsamda sokağa 700 metre kanalizasyon, bin 250 metre içme suyu ve 850 metre yağmursuyu hattı döşenecek. Toplam 2 bin 800 metre uzunluğunda alt yapı hattı döşenecek olan Nar Yolu Sokak’taki altyapı çalışmalarının ardından yaya kaldırımları yenilenerek sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Rasim Arı, geçtiğimiz haftalarda İstiklal Caddesi, Damat İbrahim Paşa Bulvarı, Diriliş Bulvarı, Saatçi Hoca Caddesi, Emek Mahallesi, Osmanlı Caddesi, Kasaplar Çarşısı ve M.Akif Ersoy Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri altyapı ve üstyapı çalışmalarına Nar Yolu Sokak ile devam ettirdiklerini söyledi. Yıllardır altyapısı yenilenmeyen bölgenin gerçekleştirilecek olan altyapı ve üstyapı çalışmaları ile adeta çehresini değiştireceklerini söyleyen Arı, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için belediye ekiplerinin yoğun bir çaba sarf ettiklerini kaydetti.