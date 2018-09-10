Namağlup 4 takım kaldı

NEVŞEHİR(MHA) Hafta sonunda kendi sahası ve taraftarı önünde Büyükçekmece Tepecik Belediye Spor ile karşılaşan ve maçtan 4-2’lik sonuçla, ligdeki ikinci galibiyetini alarak sahadan ayrılan kırmızı beyazlılar gruptaki namağlup 4 takım arasında kalmayı da başardı.

Grup lideri Şile Yıldız Spor’un ardından aynı puan ve averaj farkıyla ikinci sırada yer alan Nevşehir Belediye Spor, Tire 1922 Spor ve Kozan Belediye spor ile aynı puanda.

Oynadığı iki karşılaşma sonucunda rakip filelere 5 gol atıp kendi kalesinde 2 gol gören kırmızı beyazlıların bu hafta sonu elde edebileceği bir galibiyet takımı grupta liderliğe taşıyabilir.