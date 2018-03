Müziğin ve Sessizliğin Yolculuğu, “Meditasyon Okulu” ile 1 Nisan’da başlıyor

Farklı meditatif pratiklerini bir araya toplayarak içe dönüş yolculuğunu destekleyen Meditasyon Okulu ve gonglar, himalaya çanakları, Shruti box gibi meditatif enstrümanlar ile klasik ve alternatif müzik aletlerini birleştirerek, frekansların doğal şifasını açığa çıkaran The Mush Project (MUsic Sound Healing), ‘’Yeşeren Hayat, Tasarım ve Sanat Serisi’’ kapsamında ilk tematik performansı Başlangıç’ı 1 Nisan 2018 Pazar günü The Seed ’de gerçekleştirecek.

KAPADOKYA’DA MEDİTASYON OKULU MERKEZ BİNASI KURULUYOR

Elde edilen tüm gelirin Kapadokya’da yapımı devam eden Meditasyon Okulu inşaatı için kullanılacağı proje çerçevesinde, bir tohumun büyümeye giden süreçlerinin anlatıldığı 4 farklı tematik performans gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Dünyanın birçok yerine ait farklı enstüramanların ve derin meditasyon uygulamalarının bir arada kullandığı doğaçlama serilerinden oluşan performanslar hakkında bilgi veren Meditasyon Okulu Kurucusu ve Meditasyon Eğitmeni Ezgi Sorman, projenin asıl amacını şöyle anlatıyor: ‘’Yeşeren Hayat, Tasarım ve Sanat Serisi, sesle şifa ve meditasyonu yaşamlarımıza yaklaştırma amacıyla ortaya çıktı. Hayat başlı başına bir sanatken, her birimizin yaşam biçimi bu sanata katkı aslında. Peki ya daha farkında, daha dingin, daha enerjik ve daha zengin yaşamlar yaratabiliyor olsaydık, yaşam nasıl bir sanata dönüşürdü? Bu sorunun ışığında 4 mevsim sürecek bir serimiz olacak. İlkine ‘Başlangıç’ adı verdiğimiz bu projede, yeni başlangıçları kutlayacağız. Buna kendi Meditasyon Okulu binamız da dahil. Merkezi Kapadokya’da kurulan Meditasyon Okulu, yaşam sanatını doğanın kanunlarıyla ahenk içinde yürütecek programlar sunmayı hedefliyor.’’

Etkinliğine katılım ve detaylı bilgi için meditasyonokulu@gmail.com adresine e-posta gönderilebiliyor. Kolektif bir çalışma grubuyla, müziğin ve sessizliğin şifasını ortaya çıkarma amacındaki Meditasyon Okulu ve The Mush Project’e Instagram üzerinden ulaşılabiliyor: @meditasyonokulu @themushproject

Meditasyon Okulu ve The Mush Project hakkında:

Meditasyon Eğitmeni Ezgi Sorman tarafından kurulan ve farklı meditatif pratiklerini bir araya toplayarak içe dönüş yolculuğunu destekleyen çalışmalar yürüten Meditasyon Okulu ve gonglar, himalaya çanakları, Shruti box gibi meditatif enstrümanlar ile klasik ve alternatif

müzik aletlerini birleştirerek, frekansların doğal şifasını açığa çıkaran The Mush Project, farklı disiplinlerden gelen üyeleriyle müzikle şifa ve meditasyon çalışmaları yapmaktadır.

Ezgi Sorman hakkında:

Ezgi Sorman, New York’ta yasadıgı yıllarda The Chopra Center’da meditasyon egitmenligini tamamlamıs ve Amerikalı ünlü doktor, alternatif tıp uzmanı ve yazar Deepak Chopra’nın asistanlıgını yapmıstır. Sorman, aynı zamanda VofA Festivali’nin (Vibrations of Anatolia) kurucusudur.