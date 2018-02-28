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Mutlu, Hak-İş İl temsilciliğine atandı

Hak-İş Konfederasyonu Nevşehir İl Temsilciliğine Hak-İş Konfederasyonu genel merkezi tarafından Muhammet Fatih Mutlu atandı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 16:43
Mutlu, Hak-İş İl temsilciliğine atandı
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Mutlu,2014 yılından beri Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro-İş Sendikasının Nevşehir İl Başkanlığını yürütmekte. Ayrıca Ak Parti Nevşehir İl Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevi bulunuyor.

Mutlu, yaptığı açıklamada; “HAK-İŞ, Türkiye’nin ileriye doğru bir yürüyüş içinde olduğuna inanmaktadır. HAK-İŞ, Türkiye’nin gelişme yönündeki toplumsal dönüşüm sürecine katkısını sürdürmektedir. HAK-İŞ olarak sendikal mücadelemizde, insan, emek, demokrasi eksenli düşüncemizden, kararlı, ilkeli, sorumlu, sendikacılık anlayışımızdan asla sapmıyoruz. Birbirimizi ve ilkelerimizi sahiplenerek, işçi hareketinin “güçlü, farklı ve özgün” sesi olmak, Sivil ve demokratik bir kitle örgütü olmanın farkında, değişime açık, aklı ve bilgiyi, duygu ve sezgiyi doğru kullanan yenilikçi bir anlayışın öncüsü olmak iddiasındayız. Slogancılığı, şablonculuğu, konjonktüre göre pozisyon tutma kolaycılığını, alışkanlıkları ve ezberleri her fırsatta sorgulamaya ve gerektiğinde cesaretle reddetmeye özen gösteriyoruz. HAK-İŞ olarak bizler; çalışma hayatının her alanında yeni modeller ve yeni politikalar üretme çabasındayız. Sosyal model, sosyal diyalog, sosyal sorumluluk, istihdam, üretim, verimlilik, rekabet, örgütlülük, endüstriyel demokrasi gibi kavramları ön yargılardan uzak, içselleştirerek ve içini doldurarak kullanmaya özen gösteriyoruz. Bu vesile ile tüm emekçi işçilerimizi konfederasyonumuz çatısı altında toplanmaya davet ediyorum. Devir aldığım bu görevi daha yükseklere çıkaracağıma inan ve beni bu göreve layık gören Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve yönetimine, Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba ve yönetimine, emeği geçen başkanlarıma şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunarım.” ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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