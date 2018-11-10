Mutlu, aday adaylığı başvurusunu yaptı

AK Partiden Nevşehir merkeze bağlı Nar kasabası belediye başkanlığına aday adayı olacağını geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyuran İş Kadını Melahat Mutlu, başvurusunu yaptı.
AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına ailesiyle ve yakınlarıyla giden AK Parti Nar Belediye Başkan aday adayı Melahat Mutlu, aday adaylığı başvuru belgelerini Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar’a teslim etti.
Nar kasabasının önemli sorunlarını bulunduğunu söyleyen Mutlu, “Nar’a bir kadın eli değmesi lazım” diyor.
Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2018, 12:20