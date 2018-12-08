'Mutfağımız yangın yeri'

NEVŞEHİR(MHA) Soysaldı, “TÜİK bu hesabı nasıl yaptı anlayamadık. 2018 Kasım ayında endekste kapanan 407 maddeden; 38 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 261 madenin ortalama fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında düşüş gerçekleşmiş. Demek ki 108 madde de öyle düşüş olmuş ki 281 maddedeki artışı sollayıp geçmiş enflasyonu %1,44 geriletmiş. Çalışanın, emeklinin en çok kullandığı mal ve hizmetlerde %27,87 artış, gıda ve alkolsüz içeceklerde %25,66 artış, konutta %24,76 artış ve eğlence ve kültürdeki %21,18 artışın üstüne çıkarak enflasyonu %1,44 düşürmüş.

Güya hesap bu, yersen...

Mevsim Sebzeleri

Patates 5,95 TL/Kg

Kuru Soğan 4,89 TL/Kg

Kabak 6,45 TL/Kg

Ispanak 4,95 TL/Kg

Pırasa 5,45 TL/Kg

Patlıcan 6,59 TL/Kg

Biber 9,95TL/Kg

Maydanoz 1,65TL/Kg

Havuç 3,75TL/Kg ‘ a satılırken, enflasyon hala düşüyor. Bu hesabı biz emekliler anlayamadık.

Enflasyon % 25,24 ‘den % 21,62 ‘ye düşürüldü. Bu düşüşe Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV)indirimleri, TL’nin dolar karşısında değer kazanması gibi nedenler gösterilmekle beraber ocakta ki zamlarla, bu indirimler nasıl olsa geri alınacak. İşçi, memur ve emekli gibi sabit gelirlilerin zam hevesini kursaklarında bıraktınız. Bu gidişle 31 Aralık’a kadar TÜİK enflasyon artışını sıfırlayacak, bize de ne farkı, % 4 zammınızı alın bize de dua edin diyecekler. Emekli pazardaki fiyatlara bakar, sofrasına gelen gelemeyen nedir bunlara bakar. Hesap oyunlarıyla bizleri aptal yerine koymayın. Enflasyon gün gibi ortada, ezilen biz, sabır istenen yine biz. Enflasyon, artı refah payı kadar destek vermek görevinizdir, kul hakkıdır, vicdanlar sağırlaşmadıysa ezdirmeyin sefalete düşürdüğünüz emekliyi” dedi.